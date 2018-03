Bin Laden saúda ataques no Iêmen e Kuwait Osama bin Laden saudou os ataques recentes ao petroleiro francês na costa do Iêmen e às tropas norte-americanas no Kuwait, em uma declaração transmitida pela rede de TV Al-Jazira, de acordo com informações da BBC. A emissora britânica informou que Bin Laden teria considerado os ataques "heróicos". A BBC informou ainda que a Al-Jazira identificou traços da retórica de Bin Laden nas declarações. Esta manhã, soldados norte-americanos no Kuwait foram alvos de disparos no terceiro ataque contra tropas dos EUA neste país do Golfo Pérsico em uma semana.