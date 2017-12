Bin Laden teria bunker milionário no Afeganistão Osama bin Laden, o milionário saudita acusado por Washington de ser o responsável pelos ataques terroristas contra os Estados Unidos, dispõe de um bunker subterrâneo nas montanhas em torno da cidade afegã de Kandahar, onde o hóspede dos talebans criou uma de suas bases, informou hoje a agência de notícias russa Itar-Tass. O projeto do bunker, segundo a agência, foi confiado em 1998 a alguns engenheiros alemães. Trata-se de um sofisticado sistema de passagens e galerias, cavado na rocha até uma profundidade de 47 metros. Além disso, as seções, distribuídas por diversos níveis, são conectadas por meio de elevadores. De acordo com a Itar-Tass, a estrutura foi concebida para permitir a sobrevivência autônoma de mais de 80 pessoas por um período de pelo menos seis meses. Para isso, foram instalados potentes geradores de energia elétrica e um eficaz sistema de ventilação. Segundo algumas estimativas, o bunker teria custado ao milionário saudita dezenas de milhões de dólares. Segundo os serviços de inteligência da Rússia, Bin Laden permaneceu em seu bunker até alguns dias atrás. Em Moscou, no entanto, circulou hoje uma notícia, proveniente da oposição afegã, segundo a qual o exilado saudita estaria escondido agora em algum lugar da província de Banya.