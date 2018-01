Bin Laden teria fugido de casa, perto de Jalalabad Osama bin Laden, parte de sua família e cerca de 2 mil de seus combatentes árabes moravam em um complexo de casas em Farmada, 10 quilômetros a sudoeste de Jalalabad, pouco antes de os EUA iniciarem os bombardeios contra o Taleban e a Al-Qaeda, revelou, nesta sexta-feira, Mohammed Nawab, um comandante local. Diante do lugar onde uma das mulheres de Bin Laden morava com os filhos, Nawab disse que o saudita passava o dia em Jalalabad, mas voltava sempre a Farmada pela noite para visitar os familiares. Segundo Nawab, Bin Laden se instalou no local pouco depois que os soviéticos partiram do Afeganistão. No complexo de seis casas com um dormitório, ao lado de textos islâmicos estavam manuais de armas e equipamentos de comunicação americanos, assim como um livro sobre dispositivos de alarme e detecção de armas químicas e biológicas. Leia o especial