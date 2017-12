Bin Laden teria fugido de Tora Bora Enquanto as forças especiais americanas lutam contra os terroristas da Al-Qaeda que resistem em Tora Bora, área de montanhas próxima à fronteira com o Paquistão, há informações segundo as quais o líder Osama bin Laden teria fugido do local. De acordo com a agência de notícias afegã AIP, citando fontes bem informadas, "no décimo dia do Ramadã, Bin Laden desapareceu e não se sabe para onde ele foi". De acordo com a agência, acreditava-se que o milionário saudita estivesse em Jalalabad, quando Cabul foi tomada pela Aliança do Norte. Dias depois, teria chegado a Tora Bora, onde teria permanecido até o dia 26 de novembro, para depois fugir novamente. Fontes do Pentágono, que pediram anonimato, disseram que o número de comandos foi reforçado nos últimos dias, diante de um eventual enfrentamento com o inimigo em dois vales paralelos entre as Montanhas Brancas. De acordo com as fontes, as tropas têm a missão de capturar os terroristas, porque "um terrorista vivo pode fornecer informações, permitir o desmantelamento das redes da Al-Qaeda e desbaratar possíveis planos de novos ataques". O secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, havia declarado ontem que as forças especiais farão "todo o necessário para pôr as mãos nos terroristas". Leia o especial