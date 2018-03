Bin Laden teria fugido primeiro para Tora Bora Osama bin Laden estava na cidade de Jalalabad, no leste do Afeganistão, durante os bombardeios norte-americanos de novembro, mas conseguiu fugir para a região de Tora Bora, disse, nesta segunda-feira, o ex-comandante afegão anti-Taleban Haji Zaman Khan. "Quando entramos em Jalalabad em 14 de novembro (do ano passado) descobrimos que Osama bin Laden havia partido no mesmo dia", disse Khan, que atuou em coordenação com as forças dos EUA durante o bombardeio de Jalalabad e os ataques posteriores às cavernas de Tora Bora. Segundo Khan, seus homens chegaram a perseguir Bin Laden nas redondezas de Jalalabad, mas o líder terrorista conseguiu fugir. Forças anti-Taleban descobriram algum esconderijos do líder da Al-Qaeda em Jalalabad e ?a busca confirmou que Bin Laden e seus seguidores os usaram durante os ataques aéreo norte-americanos no Afeganistão", segundo Khan. ?Alguns homens da Al-Qaeda detidos em Tora Bora confirmaram depois, durante os interrogatórios, que Bin Laden havia fugido para as cavernas horas antes de nossa chegada a Jalalabad", afirmou Khan.