Bin Laden vai ao ar em vídeo da Al-Jazira e confessa o 11/9 Em vídeo exibido pela TV Al-Jazira, Bin Laden diz que a maneira de os americanos "evitarem uma nova Manhattan", em referência à destruição das Torres Gêmeas, em 2001, é respeitar os povos muçulmanos. Pela primeira vez, ele assume claramente a autoria do 11/9, dizendo que "decidimos destruir as torres na América" por causa do apoio americano a Israel no conflito do Oriente Médio. Ele diz que os ataques ocorreram porque "somos um povo livre... E queremos a liberdade de nossa nação". Ele acusa o governo Bush de "enganar" os americanos após os ataques de 11 de setembro. Sobre a eleição presidencial americana de 2 de novembro, Bin Laden diz que "a segurança de vocês (americanos) não está nas mão de Kerry ou de Bush ou da Al-Qaeda. A seguranças de vocês está em suas mãos".