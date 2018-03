Biópsia da pele do rosto de McCain dá negativo para câncer Uma biópsia feita sobre um pedaço de pele retirada da face do candidato republicano à Casa Branca, John McCain, revelou que ele não tem câncer, disseram médicos na terça-feira. McCain, que sofreu de câncer de pele no passado, teve uma mancha removida de seu rosto durante exame de rotina em Scottsdale, no Estado do Arizona, na segunda-feira. O objetivo do procedimento foi verificar se o tecido era ou não canceroso. "A biopsia que foi realizada não mostrou nenhuma evidência de câncer de pele", disse Michael Yardley, porta-voz da clínica Mayo. "Não será necessário nenhum tratamento."