Biópsia descarta câncer de pele em John McCain O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, John McCain, foi submetido a uma biópsia cutânea anteontem e o resultado do exame descartou a presença de agentes cancerígenos. "Não é necessário nenhum tratamento", comentou Michael Yardley, porta-voz da Clínica Mayo em Scottsdale, no Estado americano do Arizona, em comunicado divulgado ontem à noite pela equipe de campanha de McCain. Os médicos rasparam na segunda-feira uma pequena quantidade de pele de McCain como medida preventiva durante consulta de rotina com um dermatologista nas proximidades de Phoenix. O candidato republicano realiza análises cutâneas periódicas por causa de um histórico de melanomas. McCain sofreu graves queimaduras de sol durante os cinco anos e meio em que foi prisioneiro de guerra no Vietnã.