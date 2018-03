Bird culpa biocombustível por preço de alimentos, diz jornal Os biocombustíveis respondem por 75 por cento do aumento nos preços dos alimentos, bem mais do que estimado anteriormente, segundo um relatório confidencial do Banco Mundial publicado nesta sexta-feira pelo jornal britânico The Guardian. A avaliação se baseia em uma análise detalhada do economista Don Mitchell, que é respeitado internacionalmente e integra o corpo financeiro do banco, sediado em Washington. O porcentual contraria estimativas do governo dos Estados Unidos de que combustíveis derivados de plantas respondem por menos de 3 por cento dos aumentos de preços de alimentos, diz o jornal. A avaliação vai aumentar a pressão sobre os governos em Washington e na Europa, os quais se voltaram para os biocombustíveis para reduzir emissões de gás do efeito estufa e diminuir sua dependência do petróleo importado. Em razão do feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos, a informação do Guardian não pôde ser imediatamente confirmada. O presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick, tem dito que os biocombustíveis são um "contribuinte significativo" para o aumento nos preços dos alimentos. Recentemente, ele escreveu no jornal Financial Times que o uso de milho para produção de etanol nos EUA havia consumido mais de 75 por cento do aumento da produção mundial de milho nos últimos três anos e pediu que os EUA e a Europa reduzissem os subsídios sobre biocombustíveis derivados de milho e sementes oleaginosas. "O uso de milho para etanol consumiu mais de 75 por cento do aumento na produção mundial de milho nos últimos três anos", escreveu ele. "Os legisladores deveriam considerar 'válvulas de segurança' que atenuem essas políticas quando os preços estiverem altos." O Guardian disse que fontes de alto escalão acreditam que o relatório, finalizado em abril, não foi publicado para evitar constrangimentos para o presidente dos EUA, George W. Bush. "Colocaria o Banco Mundial em uma situação de mal-estar político com a Casa Branca", disse a fonte. PROTESTOS Lideres do Grupo dos 8 (as principais nações industrializadas) se reúnem na semana que vem no Japão, onde discutirão a crise alimentar e estarão sob intensa pressão de ativistas em campanha por uma moratória no uso de combustíveis derivados de plantas. Os preços em alta dos alimentos empurraram 100 milhões de pessoas em todo o mundo para abaixo da linha de pobreza e desencadearam protestos em países como Bangladesh e Egito. Bush relacionou os altos preços dos alimentos à maior demanda na Índia e China, mas o estudo do Banco Mundial diz: "O rápido aumento da renda em países em desenvolvimento não levou a grande expansão no consumo de grãos e não foi um fator importante responsável pelo grande aumento de preços." Mesmo as sucessivas secas na Austrália tiveram um impacto marginal. Mas o relatório diz que a política dos EUA e da União Européia de incentivo aos biocombustíveis teve o maior impacto no suprimento de alimentos e nos preços. "Sem o aumento dos biocombustíveis, o trigo e os estoques de milho não teriam declinado de modo significativo e as elevações de preços causadas por outros fatores teriam sido moderadas", assinala o relatório. O grupo de preços de alimentos avaliado no estudo aumentou até 140 por cento entre 2002 e fevereiro de 2008. O relatório estima que os preços mais altos da energia e dos fertilizantes respondam por apenas 15 por cento dessa alta enquanto os biocombustíveis são responsáveis por um salto de 75 por cento nesse período. (Reportagem adicional de Lesley Wroughton em Washington)