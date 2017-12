BIS faz listas com nomes de terroristas para facilitar buscas em contas bancárias O Banco para Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) informou que está compilando listas de terroristas suspeitos para que os bancos da Europa, Japão e América do Norte possam pesquisar fazer com mais facilidade pesquisas em seus arquivos para encontrar contas bancárias que poderiam ser bloqueadas. "O BIS fechou um acordo para ajudar os bancos centrais em suas solicitações", disse a porta-voz do BIS, Margaret Critchlow. O BIS é considerado o Banco Central dos bancos centrais. A lista incluirá os 27 nomes de indivíduos e grupos divulgados pelo presidente dos EUA, George W. Bush, além de nomes reunidos por polícias federais e autoridades de serviço de inteligência.