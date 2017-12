Bispo auxiliar de NY renuncia após denúncia de casos amorosos Um bispo auxiliar da diocese de Nova York, James McCarthy, renunciou ontem, depois que uma mulher denunciou às autoridades eclesiásticas que o religioso manteve relações sexuais com ela e com outras mulheres. A autora da denúncia, de quem não foi revelada a identidade, escreveu uma carta ao cardeal Edward Egan, responsável pela arquidiocese, relatando com pormenores as atividades de McCarthy, segundo reportagem publicada no jornal The New York Post. "Fiquei horrorizada ao saber que o bispo que abusou de mim iria viajar a Dallas para ajudar no estabelecimento de uma política sobre abuso sexual", disse a mulher por meio de um porta-voz. O religioso acusado, de 59 anos, era ajudante pessoal do cardeal John O´Connor, ex-arcebispo de Nova York, que em várias ocasiões defendeu a nomeação de McCarthy como bispo para as autoridades do Vaticano. A renúncia de McCarthy junta-se à do bispo de Milwaukee, Kedrick Williams, na segunda-feira, justamente às vésperas do encontro de Dallas que vai definir o futuro dos padres acusados de abuso sexual. A mulher que acusou McCarthy contou que durante duas décadas manteve uma relação estável com o bispo, e que só decidiu denunciá-lo quando soube da existência de outras mulheres. O porta-voz da arquidiocese, Joseph Zwilling, assinalou que, depois de o cardeal pedir explicações a McCarthy sobre o conteúdo da carta, o próprio bispo admitiu a acusação e apresentou imediatamente sua demissão do posto que ocupava no condado de Westchester, ao norte de Nova York. "Por estes atos imorais", disse McCarthy em um comunicado, "peço perdão do fundo de minha alma".