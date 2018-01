Bispo chileno é afastado por "condutas impróprias" Autoridades da Igreja Católica chilena reconheceram hoje que um bispo permanece afastado de suas funções pastorais há cinco anos por "conduta imprópria" com crianças. O caso envolve o ex-bispo de La Serena, José Francisco Cox, de 68 anos, e constitui um novo golpe para a Igreja chilena depois da prisão do cura diocesano José Andrés Aguirre por abuso sexual de meninas. Cox deverá agora se retirar a um monastério na Colômbia para dedicar-se ao "silêncio, à oração e à penitência". O cardeal e arcebispo de Santiago, José Francisco Errázuriz, admitiu, ontem à noite, ao Canal 13 da Universidade Católica as versões sobre a conduta do bispo. Errázuriz afirmou também que Cox foi submetido a vários tratamentos psiquiátricos e "é possível que queira continuar a terappia". Cox, filho de uma tradicional família chilena que estudou dois anos Economia antes de ser ordenado sacerdote em 1961, teve uma carreira meteórica dentro da Igreja, inclusive se tornando o primeiro chileno a ocupar um cargo de renome no Vaticano, ao ser designado em 1981 secretário do Conselho Pontifício para a Família. Segundo o cardeal Errázurriz, foi o próprio Cox quem pediu ao Vaticano para continuar "vivendo em um monastério, retirando-se à oração e ao estudo, sempre louvando a Deus e pedindo Seu perdão pelos pecados cometidos". Em 1997, a Nunciatura Apostólica em Santiago iniciou uma investigação diante de graves denúncias de condutas impróprias apresentadas contra Cox, como passear em seu veículo com crianças ou recebê-las em sua casa. De acordo com Errázurriz, Cox tinha uma "afetuosidade um tanto exagerada, especialmente com as crianças"; mas o cardeal acrescentou que não conhece "nenhuma denúncia formal" contra o bispo.