Bispo da Flórida renuncia após admitir abuso sexual Um bispo da Igreja Católica renunciou à sua função nesta sexta-feira, depois de admitir ter abusado sexualmente de um seminarista no Estado norte-americano de Missouri há mais de 25 anos. "Estou extremamente arrependido pela dor, sofrimento e confusão que causei", disse Anthony J. O´Connell, 63 anos, bispo da Diocese de Palm Beach, na Flórida, ao admitir as alegações feitas pelo ex-seminarista Christopher Dixon, agora com 40 anos. Dixon disse ter sido tocado contra sua vontade por O´Connell em sua cama. O´Connell era reitor do seminário St. Thomas Aquinas em Hannibal, Missouri, à época.