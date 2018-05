Bispo declara guerra a Papai Noel na argentina

O bispo católico argentino Fabriciano Sigampa lançou uma inédita cruzada anti-Papai Noel e exigiu a "oficialização" pública da inexistência do "bom velhinho". Sigampa, que argumenta que Papai Noel faz "concorrência direta" com Jesus Cristo, está exigindo dos pais da cidade de Resistencia, capital da Província do Chaco, que contem às crianças "a verdade". Irritado pela presença do personagem na decoração natalina, o bispo empreende uma intensa campanha pela rádio, canais de TV locais e missas contra Papai Noel.

Comerciantes de Resistencia, para evitar as críticas diretas do bispo, estão removendo a figura de Papai Noel de suas vitrines.