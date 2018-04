Bispo é premiado por ações pró-imigrantes

A Fundação Rafto - grupo norueguês de direitos humanos que antecipou o vencedor do Prêmio Nobel da Paz por quatro vezes - premiou ontem o bispo mexicano José Raúl Vera López por seu trabalho em defesa dos imigrantes e indígenas. "Ele é um crítico do abuso de poder e um defensor de imigrantes, povos indígenas e outros grupos em risco na sociedade mexicana", disse a fundação. O religioso atua na região da fronteira com os EUA.