Bispo gay não acredita em cisma no anglicanismo O primeiro bispo abertamente homossexual dos Estados Unidos declarou esperar que sua designação não divida a Igreja Anglicana e disse que seus críticos "descobrirão que estão equivocados". O reverendo V. Gene Robinson afirmou, em uma entrevista concedida no dia seguinte à sua confirmação como bispo da Igreja Episcopal dos Estados Unidos, que lhe doeu mais a falta de apoio entre seus amigos de fé que a perseverança de seus oponentes. A eleição de Robinson foi ratificada ontem à noite, depois de diversos dias de intensos debates. Os conservadores consideraram sua eleição um "estado de emergência pastoral" e pediram ao arcebispo de Cantuária, o dirigente espiritual dos anglicanos em todo o mundo, para que intervenha. Para Robinson, no entanto, sua eleição fortalecerá a Igreja Episcopal.