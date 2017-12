Bispo paraguaio anuncia sua candidatura presidencial O bispo católico paraguaio Fernando Lugo confirmou formalmente nesta segunda-feira sua renúncia ao estado clerical para apresentar sua candidatura presidencial ao pleito de 2008, à frente de uma coalizão opositora. "Pediram-me que lidere um projeto e hoje, neste 25 de dezembro, oficialmente tomo a decisão de me colocar a serviço do povo paraguaio por meio da política", afirmou Lugo. O agora ex-bispo, que tem uma reconhecida trajetória de ação com os setores populares do centro do país, anunciou sua decisão em mensagem lida em sua casa de Encarnación, 370 quilômetros ao sul de Assunção.