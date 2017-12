Bispo que ocultou abusos sexuais tem pena reduzida Uma corte francesa considerou culpado hoje o bispo católico Pierre Pican, por ocultar o fato de que um padre estava abusando sexualmente de crianças de sua paróquia, sentenciando-o a três meses de prisão com direito a liberdade condicional. Pican, de 66 anos, bispo de Bayeux-Lisieux, na região da Normandia, corria o risco de ser sentenciado a três anos de prisão, segundo as leis francesas. No entanto, a pena foi menor ainda que a solicitada pelo procurador Jacques-Philippe Segondat, que era de quatro a seis meses de reclusão sem direito a sursis. Segondat, ao apresentar seus argumentos finais durante o fechamento do processo em junho na corte da cidade francesa de Caen, fez questão de deixar claro que não era a "Igreja Católica que estava sendo avaliada no julgamento" do bispo - o primeiro na França desde 1841. "Este é um julgamento de um homem da igreja que falhou em suas obrigações", disse ele. Os advogados de Pican, por sua vez, argumentaram que o bispo foi motivado por seu apego ao segredo profissional, mesmo que ele tenha sido informado dos fatos fora da confissão. O padre, René Bissey, foi sentenciado em outubro do ano passado por estupro e abuso sexual de 11 menores entre 1996 e 1998. Ele recebeu uma pena de 18 anos de prisão. Na semana passada, Bissey anunciou ter decidido não apelar da sentença. Foi o testemunho de um rapaz de 22 anos, identificado apenas como Yann R., uma das vítimas do padre, que trouxe o caso à tona. Uma associação que defende crianças que sofreram abusos, a Enfant Bleu, abriu, então, um processo contra o bispo.