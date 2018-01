Bispo quer proteção para cristãos em Israel Um bispo da Igreja Católica em Israel pediu, neste sábado, maior proteção para cristãos e seus locais sagrados depois de uma série de pequenas explosões ocorridas na última sexta-feira na Basílica da Anunciação, na cidade de Nazaré. O ataque aumentou as tensões políticas e religiosas na Terra Sagrada, apesar de, aparentemente, não ter sido motivado por extremismo religioso. O atentado foi executado por um casal israelense e sua filha, usando um carrinho de bebê onde esconderam fogos de artifício e bombas de gás. Os explosivos foram jogados dentro da basílica, que estava lotada de pessoas, mas não estava protegida. As autoridades policiais disseram que o homem envolvido no ataque não é, aparentemente, um extremista judeu e tem problemas financeiros, que teriam motivado o ataque. Mesmo assim, as autoridades religiosas cristãs pediram proteção para seus locais sagrados.