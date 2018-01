Bispos confirmam viagem do papa à Turquia em novembro Os bispos católicos turcos confirmaram nesta segunda-feira que "por enquanto, nada faz pensar" em um cancelamento da viagem do papa à Turquia, agendada para o fim de novembro, apesar das duras reações do mundo islâmico contra o discurso pronunciado por ele na Alemanha. Um dia depois de o próprio papa Bento XIV ter afirmado estar aflito com as reações suscitadas por suas palavras, "que não expressam de modo algum" seu pensamento, a Conferência Episcopal da Turquia se reuniu em Istambul para estudar a viagem. A reunião contou com a presença do arcebispo Piero Marini, mestre de cerimônias litúrgicas da Santa Sé. "De acordo com os prelados, nada, por enquanto, faz pensar em um cancelamento da viagem", disse o Vaticano. Apesar da confirmação, as autoridades voltarão a se reunir no início de outubro, para avaliar a evolução da situação. Bento XVI visitará a Turquia entre os dias 28 e 30 de novembro. A viagem inclui escalas em Ancara, Efeso e Istambul. A visita coincidirá com a festividade de Santo André, padroeiro da Igreja Ortodoxa, em 30 de novembro. Esta será a primeira visita de Bento XVI ao Fanar, em Istambul, o coração do patriarcado ortodoxo de Constantinopla, que representa 200 milhões de cristãos em todo o mundo. O ministro de Exteriores da Turquia, Abdullah Gul, afirmou no último domingo que não vê motivos para suspender a visita, que espera ser uma oportunidade para promover o diálogo entre as culturas. O Vaticano, que iniciou contatos diplomáticos para explicar as palavras do Papa, voltou nesta segunda a declarar, por meio de seu novo ministro de Exteriores, o arcebispo Dominique Mamberti, que a polêmica sobre o discurso do Papa se deve a uma "leitura apressada" de uma parte de suas declarações (referentes a Maomé). Mamberti afirmou que uma de suas prioridades é aumentar o diálogo com o mundo muçulmano. O novo chefe de Exteriores do Vaticano se disse convencido de que as palavras de domingo do papa ajudarão a acalmar os ânimos. Porém, um coro de vozes na Turquia pedem pelo cancelamento da visita do papa - a primeira viagem a um país muçulmano em seu pontificado - caso ele não retire o que disse na semana passada sobre o Islã. Segurança Diante dessas ameaças, as medidas de segurança no Vaticano, especialmente na praça de São Pedro, foram reforçadas. Toda a região está sob constante observação das forças de segurança, mas não foram implementadas medidas especiais de proteção. Além do Vaticano, também foi reforçada a vigilância na igreja de São Petronio, em Bolonha, templo que há muito tempo está na mira de extremistas islâmicos, já que nele está o quadro de Giovanni Da Modena no qual Maomé aparece sendo enviado ao inferno por Dante. Diante da forte presença de cidadãos de países árabes no norte da Itália, a Liga Norte (partido aliado de Silvio Berlusconi) pediu um "imediato controle" das associações islâmicas do país, e que suas atividades sejam suspensas "até que esclareçam sua posição" sobre as ameaças contra Bento XVI. O ímã da mesquita de Centocelle, bairro da periferia de Roma, Samir Khaldi, considerou as palavras do papa "como desculpas tardias, mas aceitáveis", e pediu que não se incentive os enfrentamentos entre religiões. Ameaça Ainda nesta segunda-feira, a polícia turca deteve um manifestante pró-islâmico que invadiu uma igreja protestante em Ancara e ameaçou destruir o templo caso o papa visite seu país. Segundo a emissora CNN Turquia, a polícia capturou o homem e o prendeu. Ele não possuía nenhum tipo de explosivo e ainda não ficou claro se estava mentalmente instável.