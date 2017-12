Bispos paraguaios advertem sobre situação do país A situação no Paraguai "piora a cada dia e vai chegando à perda da razão e do sentido do bem comum", advertiram os bispos católicos do país em um comunicado divulgado hoje. O pronunciamento ocorre em meio à crise que vem sacudindo a nação esta semana, com grandes mobilizações de camponeses que conseguiram suspender o projeto oficial de privatização de empresas públicas e deixaram um deles morto em um choque entre manifestantes e policiais. No documento, a Conferência Episcopal Paraguaia (CEP) instou os cidadãos à reflexão de modo a evitar "a guerra de papéis e de palavras, de denúncias e acusações". Além disso, os bispos pediram a tomada "das grandes decisões" de que necessita o país e exortaram a uma mudança de atitude por parte de todos os setores da sociedade, principalmente dos políticos. Também justificaram o "mal-estar" existente na população diante da falta de uma liderança "clara e firme" no país, sacudido por rumores de mudanças na chefia do governo. "Impõe-se uma luta decidida contra a corrupção que abrange todos os setores com claros e abertos escândalos de roubos e assaltos contra esse povo pobre e necessitado de trabalho, saúde e de um mínimo de bem-estar".