Bispos preparam relatório sobre abuso sexual na igreja Bispos irlandeses vão, um a um, entregar ao Papa Bento XVI um relatório do que sabem sobre décadas de abuso sexual por parte do clero, mas ninguém deve renunciar durante a cúpula extraordinária do Vaticano sobre o tema. "Uma vítima de tudo isso tem sido a verdade", disse Joseph Duffy, bispo de Clogher, no dia anterior ao início do encontro de dois dias. "A verdade precisa vir à tona, tudo precisa ser colocado na mesa."