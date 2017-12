Bispos propõem excomungar membros do ETA Bispos espanhóis propuseram excomungar membros do grupo armado separatista Basco ETA, segundo publicou hoje o jornal El Mundo. A Conferência dos Bispos espanhóis irá discutir o decreto no dia 24. O decreto propõe formalmente a excomunhão da Igreja Católica e de seus sacramentos de todos os que ajudaram a ETA em seus 33 anos de campanha terrorista. Se os 85 bispos aprovarem a proposta, os funerais de membros da organização não mais serão permitidos. A última excomunhão na Espanha ocorreu em 1950.