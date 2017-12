Bituca de cigarro pode ter causado incêndio em catedral na Rússia Uma bituca de cigarro mal apagada pode ter sido o principal motivo do incêndio que destruiu parcialmente na sexta-feira a catedral da Santíssima Trindade, na cidade russa de São Petersburgo, segundo autoridades. Duas das cinco cúpulas desabaram, incluindo a principal. A catedral ortodoxa estava em obras. Testemunhas que estavam no local no momento do incidente disseram que, na hora em que o fogo começou, um simples extintor teria sido suficiente para apagar as chamas. O incêndio começou nos andaimes erguidos em torno da cúpula, a maior de madeira da Europa. Como os muros do templo e os alicerces da cúpula resistiram ao fogo, a catedral poderá ser reconstruída. O local, construído na primeira metade do século XIX, é protegido pelo Estado. O templo, que era a igreja da guarda imperial do regimento Izmailovski, tinha capacidade para 3.000 pessoas. A catedral da Santíssima Trindade foi fechada e nacionalizada por bolcheviques em 1933. O templo foi devolvido à Igreja Ortodoxa Russa só depois da queda do comunismo e da desintegração da União Soviética. Segundo cálculos de analistas citados pela agência oficial russa Itar-Tass, a reconstrução da catedral terá um custo aproximado de 160 milhões de rublos (cerca de US$ 6 milões). De acordo com um porta-voz do Serviço Federal de Comunicação e Proteção do Legado Cultural, todos os objetos de culto foram retirados da catedral.