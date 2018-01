Blair acredita que Saddam possuía armas proibidas Não há dúvidas de que Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa, garantiu o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair. Ainda segundo ele, aparecerão também evidências de que o líder iraquiano deposto estava ligado a grupos considerados "terroristas". Durante uma entrevista coletiva mensal, Blair disse a jornalistas que as forças aliadas contra o Iraque identificaram cerca de mil locais suspeitos que serão vasculhados na busca por armas de destruição em massa, mas ressalvou que a prioridade atual é a reconstrução do país. "Não há dúvidas de que o Iraque teve armas de destruição em massa. Isto não está em discussão. Estou confiante de que elas serão encontradas. Antes, porém, precisamos estabilizar o país", disse Blair. O suposto programa de armas químicas, biológicas e nucleares do regime de Saddam Hussein foi a principal justificativa apresentada por Estados Unidos e Grã-Bretanha para iniciar uma ação militar contra o Iraque. Porém, tais armas não foram utilizadas contra as forças invasoras e, até o momento, os soldados ali estacionados nada descobriram. Veja o especial :