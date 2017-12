Blair adia eleições, informa ´The Sun´ O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, decidiu adiar para 7 de junho, por causa da crise da febre aftosa, as eleições municipais e legislativas marcadas para 3 de maio, informou ontem o jornal The Sun. O governo queria aproveitar as eleições municipais marcadas para 3 de maio para convocar também as legislativas.