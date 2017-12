Blair adia eleições por causa da aftosa O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, anunciou hoje o adiamento das eleições municipais devido à epidemia da febre aftosa, o que leva a crer que o pleito nacional também será adiado. As eleições municipais haviam sido marcadas para 3 de maio - e muitos deputados do governista Partido Trabalhista vinham pressionando para que as eleições nacionais fossem realizadas na mesma data. Hoje, Blair afirmou que adiaria as eleições por um mês. A Grã-Bretanha realiza um amplo esforço para controlar a epidemia da aftosa. Segundo o premier, não seria correto realizar uma campanha enquanto o governo ainda tenta controlar a doença. Mais de 900 casos de aftosa foram confirmados no país, e quase 1 milhão de animais já foram sacrificados. Blair tomou a decisão de adiar as eleições depois de receber forte pressão do Partido Conservador, dos agropecuaristas e de bispos anglicanos.