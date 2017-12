Blair adverte que miséria africana pode afetar o mundo O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, advertiu hoje que a pobreza africana poderá repercutir de forma negativa na economia e na segurança do resto do mundo. O líder britânico falou durante sua chegada à Nigéria, primeira etapa de uma viagem à África que visa a promover novos laços entre o continente e os países mais prósperos. Segundo Blair, após os ataques terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos, "ficou claro que a instabilidade em um rincão do mundo afetou a segurança e a prosperidade a milhares de quilômetros de distância". "Está cada vez mais claro que o mundo é interdependente", afirmou Blair depois de se reunir com o presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo, na capital Abuja. O estreitamento dos vínculos comerciais e de ajuda entre o Ocidente e as nações africanas "não apenas é o correto a ser feito como é do nosso próprio interesse", disse o líder britânico. Os mandatários conversaram a sós durante uma hora e meia e se concentraram principalmente em uma ambiciosa iniciativa de assistência e investimentos promovida pela Nigéria, África do Sul e Argélia. Blair disse que pretende preparar - com o giro de uma semana pela Nigéria, Senegal, Gana e, possivelmente, Serra Leoa - um convênio sobre uma nova sociedade para o desenvolvimento africano, que seria formalizado durante o encontro, marcado para junho no Canadá, do G-8 (grupos dos sete países mais industrializados do mundo, mais a Rússia). A iniciativa de assistência e desenvolvimento oferece um pacote de trocas comerciais e de ajuda à África, além de um programa que visa o fim das guerras civis na região e uma melhora na governabilidade em todo o continente. Obasanjo fez notar que os líderes africanos têm a responsabilidade de assegurar a paz em casa e facilitar o fluxo de ajuda e investimentos contemplado pelo plano. "Se não há paz, não podemos falar" de cooperação entre a África e o Ocidente, disse o líder nigeriano.