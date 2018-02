Blair alerta que ataque contra o Iraque pode ser "inevitável" O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, disse nesta terça-feira que nenhuma decisão foi tomada sobre uma possível ação militar contra o Iraque, mas sugeriu que tal operação pode ser "inevitável, dada a ameaça representada pelo país". Em uma sessão de perguntas e respostas com parlamentares, Blair disse que o mundo aprendeu com os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos que não pode mais atrasar as ação contra potenciais ameaças extremistas como a Al-Qaeda até que haja um ataque. Perguntado sobre o suposto arsenal do presidente iraquiano Saddam Hussein e as acusações de desenvolvimento de armas de destruição em massa pelo Iraque, Blair disse que, enquanto não for tomada decisão sobre um eventual ataque militar contra o Iraque pelos Estados Unidos ou pela Grã-Bretanha, a questão precisa ser tratada. Para Blair, os atentados de 11 de setembro demonstram a importância de se agir contra ameaças emergentes. Em São Petersburgo, o ministro de Defesa da Rússia, Sergei Ivanov, em entrevista coletiva conjunta com o colega britânico Geoffrey Hoon, reiterou a oposição a um ataque contra o Iraque liderado pelos Estados Unidos. "Não apoiamos nem podemos apoiar nenhuma ação militar unilateral contra o Iraque sem a sanção das Nações Unidas." Numa entrevista publicada por diversos jornais em árabe, Saddam Hussein disse acreditar que não apenas seu país, mas todo o mundo árabe está sob ameaça dos EUA. Esta foi a primeira entrevista com o líder iraquiano publicada em anos. "A mais recente agressão é a ação sionista-americana contra o mundo árabe representado pela Palestina e pelo Iraque", disse Saddam. A entrevista foi conduzida por Mohammed al-Misfir, um professor de ciências políticas da Universidade do Catar e ex-editor-chefe do jornal Al-Rayah. Ele disse nesta terça-feira que, apesar da ameaça norte-americana, Saddam parecia confiante que os iraquianos saberiam lidar com tal evento. "A América ama a guerra e já declarou sua posição sobre o Iraque e outros países, mas enfrentaremos está agressão com toda a força disponível", disse Al-Misfir, citando uma declaração de Saddam. Nos Estados Unidos, os fabricantes norte-americanos de armas duplicaram a produção de bombas guiadas por raio laser, criaram um novo turno na linha de montagem de bombas guiadas por satélite e elevaram a produção de uma fábrica de munições ao maior nível em 15 anos. Segundo analistas, uma parte dessas bombas será utilizada para repor as utilizadas no Afeganistão, enquanto o restante será armazenado como preparação para uma intervenção armada no Iraque.