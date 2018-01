Blair alerta sobre perigo do terrorismo global O primeiro-ministro Tony Blair disse hoje que o governo não pode "errar por excesso de precaução" ao lidar com a ameaça do terrorismo global e das armas de destruição em massa, defendendo mais uma vez de forma apaixonada sua decisão de participar na guerra liderada pelos EUA no Iraque. Blair, cuja popularidade despencou desde a campanha para derrubar Saddam Hussein, afirmou que a decisão de levar a Grã-Bretanha à guerra foi a mais polarizadora que tomou desde que assumiu o poder em 1997. Mas, no discurso a uma audiência de convidados em seu distrito eleitoral de Sedgefield, norte da Inglaterra, Blair argumentou que a comunidade internacional tinha o "dever e o direito de evitar a materialização da ameaça" e parar com a brutalidade de um regime contra seu povo. "Pode bem ser que pelas leis internacionais como atualmente estabelecidas, um regime pode sistematicamente brutalizar e oprimir seu povo e não existe nada que alguém possa fazer, quando diálogo, diplomacia e mesmo quando sanções fracassam..." considerou Blair. "Essa pode ser a lei, mas deveria ser assim?" Blair disse entender as preocupações de alguns na comunidade internacional de que os "EUA e seus aliados irão por meio de sua força fazer o que quiserem, unilateralmente e sem recorrerem a qualquer regra baseada em código ou doutrina". "Mas nossa preocupação é que se a ONU, devido a um desacordo político em seus conselhos, está paralisada, então uma ameaça que acreditamos seja real irá se desenvolver livremente", acrescentou. Quase um ano depois da invasão, Blair continua pagando um alto preço por apoiar o presidente dos EUA, George W. Bush. Apesar da rápida queda de Bagdá, ele não recuperou sua popularidade, e o debate sobre se a guerra foi ou não legal continua a assombrá-lo, e seus críticos não deixam de lembrá-lo que não foram encontradas armas de destruição em massa no Iraque.