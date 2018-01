Blair anuncia que deixa o poder dentro de um ano O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, anunciou que deixará o comando do governo dentro de um ano, cedendo a pressões de críticos dentro de seu próprio partido, o Trabalhista. Com isso, Blair, o premier trabalhista que mais tempo se manteve no poder, revela um cronograma que vinha tentando manter em segredo. Blair governa o Reino Unido desde 1997. "Eu teria preferido fazer isso do meu jeito", disse o primeiro-ministro. Ele se recusou a fixar uma data específica para abandonar o governo, mas disse que a conferência anual do Partido Trabalhista deste ano será a sua última. A conferência de 2007 está marcada para setembro. "O cronograma preciso deve ficar para mim e ser executado de modo adequado", disse ele. Blair, que no passado comandou o partido com o que parecia ser autoridade inatacável, agora aprece estar nas mãos dos deputados. Trabalhistas que querem ver Blair fora do poder logo - ou, ao menos, conhecer a data exata - subiram o tom nas últimas semanas. Os protestos são alimentados pelo descontentamento generalizado com a forma com que o premier administrou a recente crise no Oriente Médio e pela ansiedade gerada pela queda dos trabalhistas nas pesquisas. Oito autoridades ligadas ao partido renunciaram na quarta-feira para pressionar o premier, e há notícias de que Blair e o chefe do Tesouro, Gordon Brown - visto como o sucessor natural do premier - tiveram uma discussão que culminou numa troca de gritos sobre a data da renúncia do primeiro-ministro. O premier havia anunciado, em 2005, após conseguir um histórico terceiro mandato para seu partido, que não concorreria a uma quarta legislatura nas próximas eleições gerais, previstas para 2010, mas se negou a determinar a data de seu afastamento. No entanto, cada vez mais deputados trabalhistas exigem do primeiro-ministro um calendário para ceder o poder ao influente ministro da Economia, Gordon Brown, considerado seu sucessor natural. A conservadora Margareth Thatcher governou a Grã-Bretanha por 11 anos. Historicamente, considera-se que Sir Robert Walpole - que, embora nunca tenha tido o título oficial de primeiro-ministro, controlou o gabinete de governo por 20 anos, no século 18 - foi o premier britânico que mais tempo se manteve no poder.