Blair anuncia retomada de negociação na Irlanda do Norte O governo britânico lançará uma nova rodada, ?curta e afiada?, de negociações para contornar os problemas que atingem o plano de paz estabelecido em 1998 para a Irlanda do Norte, disse o premier Tony Blair, depois de se reunir com representantes de três partidos do território. Blair, falando ao lado do primeiro-ministro irlandês Bertie Ahern, disse que se mantém confiante na possibilidade de retomar a partilha de poder entre os protestantes britânicos e os católicos irlandeses. Ele afirmou que conversações marcadas para o próximo mês descobrirão o que deu errado na primeira administração compartilhada, que se esfacelou há 14 meses, na esteira de um escândalo de espionagem protagonizado pelo Exército Republicano Irlandês.