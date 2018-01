Blair apóia a construção de novas usinas nucleares no país O jornal britânico The Guardian afirma na reportagem que ilustra a sua capa que o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair causou "uma tempestade política" em seu próprio gabinete político ao apoiar a construção de novas usinas nucleares no país. O diário traz ainda uma entrevista com o ex-ministro britânico do Meio Ambiente, Elliott Morley, que critica os planos de investir em usina nuclear e argumenta que o país deveria investir em preservação e renovação energética. O Guardian afirma que, além das fortes críticas que já vem enfrentando por parte de organizações ambientais, Blair também terá de responder às dúvidas de uma agência do próprio governo. O jornal se refere às questões que a Comissão de Desenvolvimento Sustentável deve levantar junto ao governo sobre o custo de implantação e a segurança necessária para pôr em funcionamento as novas usinas.