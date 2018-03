Blair apóia Brasil no Conselho de Segurança da ONU O primeiro ministro britânico Tony Blair manifestou seu apoio à candidatura do Brasil para membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. "Todo mundo entende que é necessário e importante que exista um candidato da América Latina no Conselho de Segurança e o Brasil é o País proeminente para isso", afirmou Blair, ao explicar que o Reino Unido defende uma ampla reforma do Conselho de Segurança. Segundo o primeiro ministro, "a candidatura do Brasil fica bem estabelecida e muito bem compreendida pelo resto do Mundo". Ele informou também que conversou detalhadamente a respeito do tema com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.