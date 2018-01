Blair chega a Basra, no Iraque O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, transformou-se nesta quinta-feira no primeiro líder estrangeiro a visitar o Iraque após a guerra liderada pelas tropas anglo-americanas contra o hoje deposto regime de Saddam Hussein. Após viajar a bordo de um Hercules C-130 da Real Força Aérea britânica, Blair foi recebido pelo general Peter Wall, comandante da 1ª Divisão do Exército britânico, no aeroporto de Basra, a segunda maior cidade iraquiana. A visita de Blair tem como objetivo parabenizar as tropas britânicas que participaram da campanha de invasão, embora muitos soldados já tenham saído do país. Apenas 20 mil militares britânicos continuam no sul do Iraque. Blair conversou brevemente com Wall e outros comandantes, antes de seguir para uma suíte vip reservada antigamente para o ex-presidente do Iraque Saddam Hussein e seus convidados. Na suíte, o primeiro-ministro britânico manteve conversas reservadas com o representante especial da Grã-Bretanha, John Sawers, e com o americano L. Paul Bremer, chefe do Escritório de Reconstrução e Assistência Humanitária. "Isto não foi uma coisa simulada, como nos filmes. Foi uma guerra de verdade, com mortos e derramementos de sangue de verdade", disse ele a cerca de 400 soldados britânicos da 7ª Brigada Blindada, cujos membros são conhecidos como "Ratos do Deserto", na área externa de um dos antigos palácios de Saddam Hussein.