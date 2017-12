Blair chega a Israel para se reunir com Olmert e Abbas O primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, chegou na noite deste domingo a Israel, etapa seguinte de sua viagem pelo Oriente Médio, e na segunda-feira deve se reunir com o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, e o presidente palestino, Mahmoud Abbas. Blair chegou a Israel após realizar pela manhã uma visita surpresa ao Iraque. Segundo o jornal israelense Yedioth Ahronoth, logo pela manhã Blair viajará à cidade cisjordaniana de Ramala para se reunir com Abbas e voltará à tarde para Jerusalém a fim de se reunir com Olmert. Ele também deve se encontrar com a ministra de Exteriores israelense, Tzipi Livni, e com o ministro da Defesa, Amir Peretz. Segundo a rádio pública israelense, Blair não traz um novo plano de paz à região, embora, segundo fontes ligadas ao primeiro-ministro britânico, o Reino Unido tem a intenção de estudar todas as possibilidades e continuar no desenvolvimento de um plano.