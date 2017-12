Blair chega a Washington para reunião com Bush O primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, chegou na noite desta quarta-feira a Washington, onde vai se reunir com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, nesta quinta-feira. Fontes diplomáticas informaram que o encontro na Casa Branca terá como tema principal o relatório do Grupo de Estudo para o Iraque, que mostrou um panorama crítico da situação no país e apresentou recomendações. O relatório, preparado por um grupo independente, qualifica a situação no Iraque como "grave e perigosa" e sugere a retirada gradual das tropas de combate americanas. Grã-Bretanha e Estados Unidos são os principais aliados na coalizão que foi formada para intervir militarmente no Iraque em março de 2003, com o objetivo de derrubar Saddam Hussein.