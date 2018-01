Blair chegou a pensar em renúncia no mês passado, diz BBC O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, pensou em renunciar no mês passado e precisou ser persuadido a permanecer no cargo, informou hoje a rede BBC de televisão e rádio. O escritório de Blair não comentou a notícia, mas insistiu em que o primeiro-ministro, quando indagado sobre seu futuro político, diz que liderará seu Partido Trabalhista numa terceira eleição geral, no próximo ano. Blair viu cair sua popularidade nas pesquisas de opinião desde a invasão do Iraque. Ele considerou "seriamente sua posição" após uma série de ataques em que foi questionada sua liderança, disse a BBC. Embora a rede não tenha indicado suas fontes, a notícia foi reproduzida por agências internacionais. Três membros do gabinete - o secretário da Saúde, John Reid, a da Cultura, Tessa Jowell, e o da Educação, Chaarles Clarke, reuniram-se com o primeiro-ministro e pediram-lhe que não renunciasse, assegurando-lhe que tinha amplo apoio, segundo a emissora. Blair tem estado sob pressão no próprio partido nos últimos meses, com vários membros dizendo que chegou a hora de ele sair. Os críticos também salientam que Blair não é mais a melhor opção para os trabalhistas, em parte por por seu apoio à invasão do Iraque.