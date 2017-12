Blair contradiz Bush sobre o Iraque As divergências entre a Europa e os EUA sobre o Iraque perduram, declarou o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, contestando declaração anterior do presidente americano, George W. Bush, dando por superados todos os impasses. Blair fez essa afirmação na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte, diante do próprio líder americano, que acabara de anunciar a devolução do poder político aos iraquianos. Apesar da assinatura da Declaração de Istambul, na qual os 26 membros da Otan manifestam concordância em vários temas cruciais, Blair deixou claro: "Não há como dizer: ?Todas as divergências desapareceram?. Elas não desapareceram". Pouco antes, Bush havia comentado: "As amargas diferenças sobre a guerra terminaram..." Em outro exemplo de divergência entre os líderes, Chirac acusou Bush de ingerência nos assuntos europeus. Em resposta a um pedido de Bush para que a Turquia fosse rapidamente incorporada pela União Européia, o presidente francês disse que o líder americano tinha ido "longe de mais". Entre os principais pontos discutidos na reunião da Otan, destacam-se: - Afeganistão - Os membros da Otan concordaram em ampliar o efetivo das forças de paz - de 6.500 para 10.000 homens. - Bósnia - Os líderes decidiram encerrar quase 9 anos de missão de paz na região. Essa tarefa ficará agora a cargo da UE. - Kosovo - A instituição vai manter forte presença ali, onde perdura a violência étnica. - Mediterrâneo - Rússia e Ucrânia serão convidadas a participar da patrulha marítima antiterror. - Terror - Os aliados concordaram em adotar medidas de defesa contra o terrorismo. - Apelo - A Otan pediu a seus vizinhos do Mediterrâneo, do Marrocos a Israel, que estreitem sua colaboração para melhorar a segurança e a luta contra o terrorismo na região. - Convites - A aliança reiterou que suas portas estão abertas para a admissão de novos sócios, como Albânia, Croácia e Macedônia.