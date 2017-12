Blair convoca Parlamento para discutir ação contra o Iraque O primeiro-ministro Tony Blair anunciou hoje que pretende convocar o Parlamento para discutir um possível ataque militar contra o Iraque, logo após a publicação de um esperado dossiê com evidências sobre programas de armas de Saddam Hussein. O debate de um dia será realizado na última semana de setembro mas o escritório de Blair adiantou que o Parlamento não terá oportunidade de votar uma moção. Vários legisladores vinham pressionando Blair a convocar o Parlamento, em recesso de verão, para debater o possível envolvimento britânico numa ofensiva liderada pelos EUA contra o Iraque. Num discurso terça-feira, Blair prometeu que o Parlamento teria a oportunidade de debater antes de qualquer possível ação militar. O escritório do presidente do Parlamento, Michael Martin, informou que ele concordou "em princípio" com a convocação. O Parlamento só deveria retomar seus trabalhos em 15 de outubro. "Entendo porque membros estão pedindo uma convocação mais cedo, e a publicação mais cedo do dossiê", disse Blair a Martin em uma carta. "Destacaria que um rigoroso processo está em curso para garantir que o documento seja tão detalhado e abrangente quanto possível, sem comprometer material sensível de inteligência. "Também repetirei que não estamos no estágio de tomar decisão sobre compromissos militares em relação ao Iraque", afirmou Blair.