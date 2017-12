Blair defende comentário da mulher sobre suicidas O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, defendeu a mulher dele, nesta terça-feira, depois de ela ter sido criticada por afirmar que os ataques suicidas dos palestinos eram um sintoma do desespero. Ao lado da rainha Rania da Jordânia em um ato beneficente em prol dos palestinos, em Londres, Cherie Blair afirmou: "Enquanto os jovens sentirem que não têm esperança a não ser explodir os próprios corpos, você nunca terá progresso". Os comentários de Cherie Blair, uma respeitada advogada especializada em direitos humanos, foram feitos horas depois que um palestino suicida detonou uma bomba dentro de um ônibus em Jerusalém, matando 20 pessoas - incluindo o próprio atacante. O grupo extremista islâmico Hamas assumiu o atentado. As palavras de Cherie foram criticadas por um importante membro do Partido Conservador, de oposição, Michael Ancram. "Tais palavras causarão enorme ofensa às famílias dos estudantes e de outros cujas vidas foram levadas de forma brutal e criminosa nesta manhã", afirmou ele. O premier Blair, por sua vez, saiu em defesa da mulher. "Em primeiro lugar, espero que ninguém duvide dos sentimentos dela, ou dos meus ou de ninguém mais", disse Blair depois de ter participado de um encontro com o primeiro-ministro espanhol, José María Aznar, em Downing Street. Para Blair, o terrorismo não é o caminho para o processo de paz no Oriente Médio, "mas, é claro, é verdade que precisamos ter certeza de que há esperança no futuro. Tenho certeza de que foi isso que Cherie quis dizer", concluiu.