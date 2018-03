Blair descarta plano franco-germânico para o Iraque O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, qualificou de equivocado o plano franco-germânico de dar mais tempo aos inspetores de armas de destruição em massa da Organização das Nações Unidas (ONU), para que conduzam suas buscas no Iraque. A Grã-Bretanha e os Estados Unidos dariam a Saddam Hussein "mais uma chance final" para se desarmar antes de buscar a aprovação de uma nova resolução no Conselho de Segurança (CS) da ONU, disse Blair. França, Alemanha e Rússia divulgaram ontem um plano para fortalecer as inspeções de armas, ampliando-as para além de 1º de julho, com a esperança de evitar uma guerra. "Não somos nós que temos de explicar por que estamos apresentando uma resolução declarando o que é um fato: que ele não está cooperando totalmente e está em violação da resolução 1.441", disse Blair. "São outros que precisam dizer por que, depois de dada a eles um oportunidade final e de não a terem aproveitado, nós não deveríamos agir." Segundo Blair, a recusa de Saddam em cooperar de forma ativa e completa com os inspetores de armas da ONU significa que novas inspeções são desnecessárias. "No centro desta proposta está a noção de que a função dos inspetores é entrar no Iraque para encontrar armas, localizá-las", disse o primeiro-ministro ao Parlamento. "Definitivamente, este não é o papel dos inspetores. Eles não são uma agência de detetives. A questão não é tempo. É boa vontade. Se Saddam realmente tem vontade de cooperar, então os inspetores deveriam ficar lá até julho, depois de julho, quanto tempo eles quisessem." Blair disse aos parlamentares que Grã-Bretanha, Estados Unidos e Espanha esperarão um pouco antes de buscar a aprovação de uma nova resolução no CS da ONU. O texto foi apresentado ontem e diz que o Iraque perdeu sua última chance de desarmar-se pacificamente. "Nós adiaremos um pouco para dar a Saddam sua chance final", disse ele. Diplomatas britânicos comentaram que provavelmente pressionarão pela votação da nova resolução no conselho em aproximadamente duas semanas. O esboço da resolução deverá causar um acalorado debate nas Nações Unidas, onde França e Alemanha lideram a oposição a uma possível guerra contra o Iraque. Tony Blair enfrenta o ceticismo da opinião pública britânica, dos membros da Câmara dos Comuns e até mesmo de políticos de seu partido, o Trabalhista. Na Câmara dos Comuns, os legisladores planejam para amanhã um debate profundo sobre a crise iraquiana. Segundo pesquisas, menos de 10% dos britânicos apóiam o engajamento de Londres numa ação militar contra o Iraque, se isso correr sem a chancela da ONU.