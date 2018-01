Blair discute com Putin papel da ONU no Iraque O primeiro ministro britânico, Tony Blair, terá uma reunião nesta terça-feira com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para analisar a situação do Iraque no pós-guerra e os danos sofridos pelo país após os bombardeios. Blair fará uma "visita relâmpago" à capital russa, de acordo com comunidado do Kremlin. "Os dirigentes da Rússia e da Grã-Bretanha discutirão sobre a cooperação do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) no que se refere à reconstrução do Iraque e ao papel da ONU nesse processo", disse o conselheiro presidencial russo, Serghiei Prikhodko, de acordo com a agência de notícias Interfax. Veja o especial :