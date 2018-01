Blair divulga nota oficial sobre captura de Saddam Hussein O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, já mencionou a captura de Saddam Hussein em nota oficial. Através de seu porta-voz, Blair disse: ?Recebo muito bem a notícia da captura, na noite passada, de Saddam Hussein. Esta é uma notícia muito boa para o povo do Iraque. Remove a sombra que por muito tempo tem se projetado sobre eles, do pesadelo de um retorno ao regime de Saddam?. Blair foi aliado de primeira hora de George W. Bush na invasão do Iraque no começo deste ano e na posterior ocupação militar do país.