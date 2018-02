Blair diz que campanha entra em ?momento mais difícil" O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, disse hoje que uma nova fase na campanha da coalizão internacional contra o terrorismo está prestes a começar. Segundo ele, a operação liderada pelos Estados Unidos entrava agora em "seu momento mais difícil". Em declarações formuladas na sede do governo, Blair falou de uma nova fase da campanha contra o Taleban e a rede clandestina Al-Qaeda, mas não indicou datas nem entrou em detalhes. "Creio que as próximas semanas serão o momento mais difícil, mas estamos a caminho de atingir os objetivos?, disse o premier. "Estamos considerando novas operações, também com objetivos específico". Sem entrar em detalhes, Blair disse que "nunca contemplamos a possibilidade de terminar a campanha apenas com bombardeios aéreo". Leia o especial