Blair diz que mundo pode ser mais seguro em 2004 Do Iraque à Líbia, o mundo pode tornar-se um lugar mais seguro em 2004, mas o trabalho deve ser visto no final, disse ontem o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, em sua mensagem de ano-novo. A captura do deposto líder iraquiano Saddam Hussein e a promessa da Líbia de desmantelar seus programas de armas de destruição em massa trouxeram alguma trégua a Blair, após um ano em que sua popularidade teve uma grande queda por sua decisão de levar a Grã-Bretanha à guerra, ao lado dos EUA, no Iraque. "A decisão de ir para a guerra no Iraque foi a mais difícil de todas", disse Blair em sua mensagem. Mas ele acrescentou: "A recente captura de Saddam Hussein foi um marco vital no caminho para um Iraque estável." Blair disse que em 2004 a Grã-Bretanha deverá seguir com a tarefa de reconstrução do Iraque, a fim de tornar esse país em uma nação democrática que sirva de modelo ao Oriente Médio. Em Paris, o presidente francês, Jacques Chirac, declarou que a luta contra o desemprego será o desafio mais importante de 2004. O esperado crescimento econômico "deverá levar em 2004 à redução da desocupação", disse Chirac durante uma reunião de gabinete. O governo do primeiro-ministro conservador Jean-Pierre Raffarin fará o possível para "superar esse desafio de modo duradouro", disse Chirac. Como méritos mais importantes do governo em 2003, o presidente francês mencionou as decisivas reformas como a das pensões, a redução de impostos e contribuições".