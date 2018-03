Blair diz que não tomará decisão apressada sobre Iraque O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, declarou hoje que uma eventual ação militar contra o Iraque deverá ser consultada e debatida por membros do parlamento e acrescentou que o Reino Unido não tomará decisões apressadas para atacar Bagdá. Diante de parlamentares, Blair declarou que o regime de Saddam Hussein deverá ser modificado. "Não é uma posição válida dar as costas ao problema da construção de armas nucleares e químicas no Iraque", afirmou. Para ele, este é um problema que deve ser enfrentado rapidamente. "Tomaremos uma decisão sensata e calculada, mas não podemos permitir que um Estado como o Iraque continue desenvolvendo armas químicas sem que exista uma inspeção internacional", disse. O primeiro-ministro se referiu também à crise no Oriente Médio através de um comunicado oficial lido depois do debate parlamentar sobre o Iraque. No comunicado, Blair pede às autoridades de ambos os lados para que iniciem um processo político de paz e declarem um cessar-fogo.