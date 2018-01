Blair diz que regime de Saddam parece desintegrado As estruturas de comando e controle do regime de Saddam Hussein foram aparentemente desintegrados em Bagdá, mas as forças da coalizão anglo-americana devem ainda enfrentar conflitos difíceis com as forças iraquianas, disse o porta-voz do primeiro-ministro britânico Tony Blair. Em discurso durante sessão parlamentar em Londres, Blair afirmou ser difícil saber o que sobrou do alto escalão do regime. Diante das evidências desta quarta-feira da queda do regime de Saddam Hussein, o líder da oposição, do Partido Conservador, Iain Duncan Smith, congratulou as forças aliadas por conduzir "uma das mais brilhantes campanhas da história recente". Veja o especial: