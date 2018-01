Blair e Aznar discutem futuro do Iraque O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, se reuniu hoje em sua residência em Chequers, ao sul de Londres, com o líder do governo espanhol, José Maria Aznar. O motivo do encontro foi a discussão do rascunho para uma resolução da ONU sobre o futuro do Iraque, informou hoje um porta-voz de Downing Street. Os dois líderes discutiram também o rascunho da Constituição européia, outros temas do continente e a recente visita do líder espanhol a Líbia.