Blair e Bush vão se reunir para discutir o Iraque O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, vai viajar a Washington na próxima semana para uma reunião com o presidente americano, George W. Bush, em meio a um clima de grande preocupação com a escalada da violência no Iraque. "Os ataques contra as forças de ocupação no Iraque só vão reforçar a determinação da coalizão, liderada pelos Estados Unidos, de construir instituições democráticas e devolver o poder aos iraquianos na data prevista", disse Blair.